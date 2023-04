PSG : Des salaires totalement logiques, les critiques agacent

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Cette semaine, le journal L’Equipe a donné les estimations des salaires des joueurs de Ligue 1. Les chiffres impressionnants révélés pour le Paris Saint-Germain ont choqué la plupart des observateurs. Mais les Parisiens peuvent compter sur le soutien du journaliste Jacques Vendroux.

Lorsque les salaires des joueurs sont révélés, les critiques ne sont jamais loin. De nombreux détracteurs s’en prennent notamment au Paris Saint-Germain dont certains éléments perçoivent des revenus gigantesques. Tout en haut de la grille salariale, Kylian Mbappé et ses 6 millions d’euros bruts par mois font beaucoup parler. D’où l’intervention du journaliste Jacques Vendroux pour défendre l’attaquant français et ses coéquipiers.

💰Les joueurs du #PSG sont-ils trop payés ?



🗣️ @JacquesVendroux : "Ca peut surprendre. Mais il ne faut pas diaboliser le #foot. Oui, il y a beaucoup d'argent. Mais #Mbappe, il remplit tous les stades du monde ! Je ne suis pas étonné. Tout a augmenté dans le foot !" pic.twitter.com/gP2ws00H9W — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) March 31, 2023

« Quand on dit que Mbappé gagne 6 M€ par mois, évidemment qu’on peut être surpris. Mais je ne voudrais pas qu’on diabolise sans arrêt le football, s’est agacé le chroniqueur d’Europe 1. Dès qu’un truc ne va pas, c’est à cause du football… Il y a un accident, c’est à cause du football… OK, il y a beaucoup d’argent dans le football, ça ne date pas d’aujourd’hui, il y a 20 ans c’était la même chose et on tenait les mêmes propos. En golf, en formule 1, il y a beaucoup d’argent. Mbappé, il remplit tous le stades de Ligue 1 tous les dimanches, il remplit les stades avec l’équipe de France. »

La LFP et les sponsors ciblés

« Je ne vais pas dire qu’il mérite ce salaire. En tout cas il apporte énormément à l’économie du football. Ce sont des joueurs qui aiment leur club, qui jouent à fond et ce sont les premiers malheureux quand ils ne vont pas plus loin en Ligue des Champions. Moi je ne suis pas du tout étonné qu’il y ait autant d’argent. Les droits TV ont augmenté, tout a augmenté. Tout le monde gagne beaucoup d’argent : la LFP, les sponsors… Donc les joueurs du PSG aussi », a expliqué Jacques Vendroux.