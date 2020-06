PSG : Des prix spécial QSI au mercato, c'est abusé

Dans : PSG.

Quand le PSG se pointe sur un joueur, aussi talentueux soit-il, les prix ont tendance à incroyablement monter. C'est le cas dans le dossier Milan Skriniar.

En quête d'un défenseur central pour la saison prochaine, le PSG espère réaliser un joli coup en prolongeant son jeune arrière Tanguy Kouassi. Néanmoins, quand on connait les goûts de Leonardo, faire venir un défenseur expérimenté et rodé aux joutes européennes demeure toujours une priorité. Si le porte-feuille des propriétaires qataris le permet. Car après la Lazio Rome et les 100 ME demandés pour Sergej Milinkovic-Savic, le PSG va avoir un peu l’impression d’être pris pour la banque mondiale avec cette dernière information. Tuttosport annonce ainsi que le PSG s’est rapproché de l’Inter Milan pour évoquer la situation de l’un de ses joueurs. Toujours aussi fan du championnat italien, Leonardo aimerait faire signer Milan Skriniar afin de remplacer Thiago Silva. L’international slovaque sort de plusieurs saisons très solides, et n’a que 25 ans malgré une expérience déjà solide en Europe. L’Inter Milan n’est donc pas vendeur, à moins que la somme mise ne laisse pas le choix.

C’est pourquoi le club lombard demande 80 ME pour laisser filer Skriniar, un montant quasiment similaire à celui que Liverpool a payé, avant la crise financière, pour le meilleur défenseur du monde Virgil Van Dijk. Un prix spécial QSI qui ne convient pas du tout au PSG, prêt à laisser tomber cette piste si l’Inter Milan ne revoit pas ses prétentions à la baisse. De quoi soulager Antonio Conte, qui compte bien bâtir sa défense autour du Slovaque pour les saisons à venir. Le Paris SG suivra donc ce dossier avec intérêt, surtout que des clubs anglais se renseignent sur le joueur de l’Inter. Nul doute que Nasser Al-Khelaïfi regardera si le club milanais sera aussi gourmand quand il s’agira de négocier avec les formations de Premier League.