PSG : Des plaintes contre Neymar au Brésil

Dans : PSG.

Le réveillon de Neymar suscite bien des polémiques et le Parquet de Rio va étudier des plaintes contre la fête organisée par la star du PSG.

Si Neymar pensait pouvoir passer des (courtes) vacances dans son pays, c’est raté. Depuis quelques jours, le joueur de la Seleçao et du Paris Saint-Germain a mis les projecteurs sur lui et son réveillon du 31 décembre. Plusieurs versions s’opposent sur la fête organisée par Neymar dans la station balnéaire de Mangaratiba, proche de Rio de Janeiro. En quelques jours on est passé d’une gigantesque fiesta de 5 jours avec 500 invités privés de téléphone portable pour ne rien diffuser sur les réseaux sociaux à une soirée avec 150 proches, tous testés au covid, puis enfin, dernière version en date, à un réveillon en famille. Mais du côté de la population locale, certains ne prennent pas cela avec légèreté et des plaintes ont été déposées pour ce qui est assimilé à un comportement qui va à l’encontre des règles sanitaires mises en place dans l’agglomération de Rio.

La fête de Neymar c'est pas le carnaval de Rio

Le média brésilien UOL annonce ce mercredi que le ministère public se penche sur ces plaintes et qu’il rendra rapidement son avis concernant de possibles infractions. Du côté des élus de Mangaratiba, on a clairement fait savoir qu’ili était totalement impossible d’intervenir s’agissant d’un événement totalement privé, même si « ne pas organiser ce genre d’événement privé est une question de responsabilité sociale et de bon sens pour les citoyens afin de lutter contre la pandémie. » Pour la société qui organise cette fête pour Neymar, on rappelle que tout sera sous contrôle et qu’il s’agit réellement d’un événement privé ayant eu toutes les autorisations nécessaires à sa réalisation. Pour rappel, lors des dernières 24 heures, il y a eu 1.075 morts du coronavirus, portant à 192.176 le nombre des décès au Brésil.