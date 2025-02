PSG ‍: Des millions pour Kolo Muani, la Juventus stoppe le délire

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a récupéré zéro eu sur le départ de Kolo Muani, à la Juventus, en dehors d'un allègement de sa masse salariale. Les promesses de transfert venues d'Italie risquent d'être difficiles à tenir.

Inutilisé par Luis Enrique, Randal Kolo-Muani ne doit pas regretter son choix de rejoindre la Juventus Turin. Courtisé par la moitié de la Premier League, l’attaquant français a surpris tout le monde en rejoignant l’Italie. Le PSG n’a clairement pas fait la bonne affaire. Pas de prêt payant, pas d’option d’achat, il s’agit d’un simple prêt sec et donc d’un retour de l’ancien nantais dans la capitale en fin de saison. Toutefois, son début de saison éclatant à Turin reste positif pour Paris, qui voit son joueur arrêter de perdre de la valeur. Avec un but toutes les 57 minutes depuis qu’il a signé chez la Vieille Dame, les chiffres sont prometteurs. A tel point que, le Corriere dello Sport l’a confirmé, la Juventus envisage désormais d’acheter définitivement Randal Kolo-Muani en fin de saison. Un « effort économique » pourrait ainsi être consenti pour s’assurer qu’il ne reparte pas à Paris, et ne trouve pas un nouveau point de chute en Premier League où les millions pleuvent pleuvoir.

La Juventus a besoin d'une grosse vente

Sfida in trasferta ⚪️⚫️



🇮🇹 Serie A

🗓️ 24^ giornata

🆚 Como

🏟 Stadio Giuseppe Sinigaglia

⏰ 20:45 CET

📲 #ComoJuve pic.twitter.com/CKmLwRNNRg — JuventusFC (@juventusfc) February 7, 2025

Mais attention, comme le souligne le journal italien, la Juventus est très loin de faire une offre copieuse au PSG. L’idée était au départ, en cas de réussite, de demander un nouveau prêt avec cette fois-ci une option d’achat intégré. Cela pourrait bien se transformer en offre de transfert sec pour éviter au club italien de perdre la main. Mais cet été, Randal Kolo-Muani retournera bien au Paris SG, tant les chances de voir la Juventus faire l’offre qui met tout le monde d’accord sont rares. Seul un élément peut faire changer les choses, en cas de vente de Dusan Vlahovic, qui libérera de la place et de l’argent pour faire un effort afin de faire venir le Français. Sans cela, il y a de grandes chances que RKM reparte à Paris et entame ensuite un long été de négociations avant de trouver son futur club, sachant que le PSG, tant qu’il sera entrainé par Luis Enrique, ne devrait pas faire appel à lui.