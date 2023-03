PSG : Des joueurs flemmards, la vérité éclate en interne

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Entrainements trop mous, joueurs pas assez concernés, les langues se délient en interne sur la situation au PSG, qui met en avant le grand malaise qu'a parfois pu subir Christophe Galtier au moment de faire son groupe.

La fin de saison va être très longue au Paris Saint-Germain, dont les joueurs n’ont même pas un objectif avec leur sélection pour les maintenir à un haut niveau de concentration. Ce sera donc gestion de l’effectif, utilisation des joueurs disponibles et limitation de la casse pour valider le titre de champion de France. Pour le reste, l’ambiance risque d’être donc morose, voire délatrice sachant que chacun se place aussi en fonction des chamboulements inévitables qui vont avoir lieu cet été. C’est ainsi que la gestion de la saison et notamment du domaine très dommageable des blessures a déjà été attaquée, et ce à plusieurs niveaux.

Christophe Galtier estime, et il l’a fait déjà fait savoir par quelques remarques saillantes après les défaites, qu’il ne possède pas forcément un effectif capable de lutter avec les plus grands clubs européens. A cela s’ajoute des joueurs qui ne font pas forcément les efforts, faute de concurrence peut-être, pour être au top de leur forme toute la saison. Il suffit de voir le pic de forme des internationaux et leur dégringolade après la Coupe du monde, pour se rendre compte que les stars ont choisi leur calendrier pour cette saison.

Accusations mutuelles au PSG

Chez les joueurs, et Lionel Messi l’aurait fait savoir la semaine dernière en pleine séance, on estime que les entrainements ne sont pas toujours à même de pousser vers le haut le groupe, et notamment de mettre tout le monde au niveau physiquement. La réponse n’a pas tardé à fuser au sein du club, avec une source qui s’est confiée de manière lapidaire à L’Equipe : « Peut-être, mais les joueurs veulent-ils travailler plus ? Le staff aimerait en faire davantage mais entre la pression du résultat et la volonté des joueurs, il ne peut pas aller dans la direction qu’il souhaite ».

Tout le monde se renvoie ainsi la balle sur le dossier de la forme physique de l’équipe, alors que l’infirmerie du PSG ne désemplit quasiment jamais ces dernières saisons. Neymar y est abonné, et Sergio Ramos y retourne, tandis que des joueurs comme Nordi Mukiele ont du mal à y échapper. Achraf Hakimi et Marquinhos tirent aussi la langue. Un casse-tête pour tout le monde, et qui force Christophe Galtier à bricoler pour composer son équipe. Et avec les sept défaites déjà concédées en 2023, les langues se délient pour essayer de trouver le ou les coupables de cette terrible chute de forme de la part du Paris SG.