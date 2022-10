PSG : Des gifles dans le vestiaire, il n'a plus confiance

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Au PSG, de nombreuses histoires et polémiques sur la vie du vestiaire viennent chaque semaine alimenter des rumeurs sur la mauvaise entente entre certains joueurs. Ander Herrera a défendu son ancien club.

Prêté par le PSG à l'Athletic Bilbao, Ander Herrera reste attentif à ce qu'il se passe en France. Si l'Espagnol tente de se faire une place dans le onze de départ du club basque, il garde un regard sur la situation du club de la capitale. Depuis le début de la saison, plusieurs rumeurs ont été dévoilées concernant une probable mauvaise ambiance au sein du groupe de Christophe Galtier, notamment entre Kylian Mbappé et Neymar. Si les deux stars parisiennes semblent toujours bien s'entendre sur le terrain, Ander Herrera estime qu'il ne faut pas faire confiance aux médias qui révèlent ces informations et que lors de son passage (2019-2022), l'ambiance était très bonne entre tous les joueurs et aucune polémique n'a éclatée dans le vestiaire.

Herrera l'assure, tout se passe bien à Paris

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ander Herrera (@anderherrera)

« Je pense que c'est bien pour Neymar de jouer avec Lionel Messi, c'est bien pour Messi de jouer avec Neymar, et c'est fantastique pour Kylian Mbappé de recevoir des ballons de ces deux joueurs. Quand vous avez ces noms dans l'équipe, quand vous avez ces joueurs, si vous ne gagnez pas tous les matchs 6-0, vous vous faites tuer. Quand j’étais à Paris, j'avais l'habitude de lire des histoires dans les médias comme quoi il y avait un problème ou une bagarre dans le vestiaire. J'étais dans le vestiaire et il n'y avait pas de bagarre. Ils exagèrent tout. Je ne suis plus là, mais je lis aussi des histoires et je ne leur fais pas confiance parce que j'y étais. Bien sûr, dans le football, vous ne pouvez pas être ami avec tous les coéquipiers que vous avez côtoyés au cours de votre carrière. Mais le respect est toujours là. D'après mon expérience, ils se respectent les uns les autres » a confié le milieu de terrain dans un entretien accordé à ESPN, qui martèle que les relations sont au bon fixe au PSG. Le joueur de 33 ans est toujours sous contrat avec Paris, jusqu'en 2024 et devrait revenir à la fin de son prêt en France.