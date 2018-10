PSG : Der Zakarian fait la morale au petit Paris européen

Dans : PSG, MHSC, Ligue 1, Ligue des Champions.

Invité à commenter le match nul du Paris Saint-Germain contre Naples en Ligue des Champions (2-2), Michel Der Zakarian n'a pas mâché ses mots.

Même s'il a évité le pire grâce au but égalisateur de Di Maria dans le temps additionnel, le club de la capitale n'a pas fait une bonne affaire dans sa quête de qualification en C1. Quinze jours avant un déplacement difficile au San Paolo de Naples, la formation francilienne s'est donc compliquée la vie, pourtant si rose en Ligue 1 après dix victoires en autant de journées. Et c'est peut-être là où le bât blesse... Ces dernières années, le championnat français est effectivement souvent pris pour cible dans les échecs parisiens, puisque certains suiveurs estiment que l'écart de niveau entre la L1 et la Ligue des Champions joue des tours aux hommes de Thomas Tuchel. Une théorie n'étant que foutaise selon Michel Der Zakarian.

« Le PSG en LDC ? L’important, c’est comment tu abordes les matchs et comment tu les joues. Le championnat français est décrié à tort. Beaucoup de clubs étrangers viennent chercher des joueurs en France, ça veut dire que ça travaille bien. Les joueurs qui viennent en France se rendent compte que le championnat est difficile. Contre Belgrade, ils en ont mis 6. Contre des équipes de leur niveau avec des grands joueurs de qualité, si dans l’état d’esprit, tu n’y es pas au départ et que les mecs n’ont pas envie de défendre, tu peux prendre la pilule. Ils auraient pu perdre contre Naples. Ils se sont faits manger en première mi-temps », a balancé, en conférence de presse, MDZ, qui fera probablement moins le fanfaron le 8 décembre prochain quand son équipe héraultaise, actuellement troisième de L1 à 11 points de Paris, devra affronter le PSG au Parc des Princes...