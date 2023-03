PSG : Départ validé, Sergio Ramos peut vider son casier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Sergio Ramos a désormais peu de chances de se voir offrir une prolongation dans la capitale française.

Au Paris Saint-Germain depuis deux ans, Sergio Ramos connait une expérience contrastée au sein du club parisien. La saison dernière, l’Espagnol a vécu une année blanche. Plombé par les blessures et notamment par un mollet capricieux, l’ex-capitaine du Real Madrid n’a quasiment pas joué. Le flop était malheureusement prévisible mais contre toute attente, Sergio Ramos a surpris tout le monde cette saison en s’imposant comme un joueur assez fiable et titulaire indiscutable aux yeux de Christophe Galtier. Jamais blessé depuis le début de la saison, au contraire de ses compères de défense Marquinhos et Kimpembe, il cumule déjà 36 matchs toutes compétitions confondues en 2022-2023 et figure parmi les quatre vices-capitaines du club dans l’esprit de son entraîneur en compagnie de Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé et Marco Verratti. Cela sera-t-il suffisant pour se voir offrir une prolongation de contrat ?

La tendance est au départ du PSG pour Sergio Ramos

Il y a encore quelques jours, le doute était total quant à l’avenir de Sergio Ramos car pour l’état-major du PSG, il n’est pas question de se précipiter en offrant à l’Espagnol une prolongation que le club pourrait ensuite regretter. Il a été ainsi acté avec l’entourage du joueur que le PSG attendrait les grosses échéances de Ligue des Champions et la fin de la saison avant de se prononcer. Il faut bien avouer que Sergio Ramos a été l’un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain durant la double confrontation face au Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et pourtant, la tendance est plus que jamais à un départ de l’Espagnol à la fin de la saison selon Calcio Mercato, qui indique que l’état-major parisien n’est pas enclin à offrir une prolongation de contrat à Sergio Ramos, bien que ce dernier soit prêt à diminuer son salaire pour rester à Paris, où il est heureux et se sent épanoui. Reste maintenant à voir si cela se confirmera mais à priori, le départ de Sergio Ramos ne fait plus beaucoup de doutes au PSG, où la volonté est de restructurer l’effectif avec des joueurs plus jeunes avec des salaires moins colossaux.