PSG : Départ ou pas au mercato ? Meunier balance ses vérités

Dans : PSG, Mercato.

Annoncé en partance au sein du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier se voit pourtant poursuivre son aventure en Ligue 1 à l'issue de la Coupe du Monde 2018.

Débarqué dans le club de la capitale française en 2016, dans le cadre d'un transfert de six millions d'euros en provenance du FC Bruges, Thomas Meunier a rapidement fait son trou à Paris. Titulaire au terme d'une première bonne saison, au cours de laquelle il a poussé Serge Aurier sur le banc, le joueur de 26 ans a connu une deuxième pige plus compliquée. Relégué dans la hiérarchie défensive d'Unai Emery derrière Dani Alves, l'international belge n'a joué que 31 matchs au PSG, dont un seul en Ligue des Champions. Un maigre bilan qui l'amène à se poser des questions sur son avenir au PSG... ou pas.

« Personnellement, je ne pense pas à autre chose que la Coupe du Monde. Ni à Paris ni à un transfert, ni à quoi que ce soit... Mais je veux rester à Paris. Donc si Paris ne veut plus de moi, on avisera. Autrement, je serais ravi de prolonger mon aventure là-bas », a lancé, en conférence de presse, Meunier, qui semble donc prêt à rester chez le champion de France, malgré un statut de remplaçant et une image écornée dans l'esprit des supporters, après l'affaire du like sur une photo des tifos de l'OM datant d'avril dernier.