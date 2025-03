PSG ‍: Dembélé vendange...et éteint brutalement les rageux

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Entré en seconde période face au Stade Rennais, Ousmane Dembélé a inquiété les supporters du PSG avant de signer un doublé et tuer le suspense.

Muet mercredi lors de la défaite du Paris Saint-Germain contre Liverpool, en ratant des occasions énormes, Ousmane Dembélé savait que les critiques étaient déjà affûtés pour lui tomber dessus. Ce samedi, Luis Enrique avait décidé de laisser l'attaquant français sur le banc au moment du coup d'envoi, mais finalement le coach du PSG a lancé Dembélé en même temps que Nuno Mendes, Vitinha et Kvaratskhelia à la 64e alors que menait 2-1, mais souffrait énormément. Ousmane Dembélé avait l'occasion de tuer le match à la 84e, sur un service parfait de Kvaratskhelia, mais l'international manquait l'immanquable à bout portant. Sur les réseaux sociaux, cela commençait à se déchaîner contre Dembélé, certains étant persuadés que les vieux démons étaient de retour. Mais, l'ancien joueur du Barça a rapidement mis un terme au débat.

Seul Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid en 2018 (en 13 matchs) a atteint plus rapidement la barre des 20 buts que Ousmane Dembélé (en 15 matchs) avec un club du Top 5 européen lors d'une année civile en compétition officielle au XXIe siècle. #SRFCPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) March 8, 2025

En effet, dans les six minutes du temps additionnel, Ousmane Dembélé signait un doublé sur des services d'Achraf Hakimi (1-3, 90e+1) et Khvicha Kvaratskhelia (1-1, 90e+4). Deux buts qui permettent à Dembélé de faire le plein de confiance avant le déplacement de mardi à Anfield en Ligue des champions, et de conforter sa première place au classement des buteurs de Ligue 1 avec 20 buts. Pour le Paris Saint-Germain, l'incroyable série loin du Parc des Princes se poursuit, puisqu'en s'imposant à Rennes, le PSG reste sur 37 matchs sans défaite à l'extérieur en championnat. Dans le Big Five, l'AC Milan détient le record avec 38 matchs sans s'incliner loin de San Siro c'était entre 1991 et 1993. De même, Paris est toujours en course pour finir la saison de Championnat invaincu.