PSG ‍: Dembélé va faire pleurer l'Inter, Bertrand Latour l'annonce

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Un peu dans le dur ces derniers temps au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé répondra bien présent en finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan dans une semaine. C’est en tout cas la pensée de Bertrand Latour.

Longtemps freiné par des blessures durant son passage au Barça entre 2017 et 2023, Ousmane Dembélé est un peu retombé dans ses travers au cours des dernières semaines. Alors qu’il était le facteur X du PSG en cette année 2025, celui qui enchaînait les buts décisifs pour porter son équipe vers les sommets a été freiné par un souci musculaire à la fin du mois d’avril. Victime d’un étirement aux ischio-jambiers de la cuisse droite lors de la demi-finale aller de C1 à Arsenal, l’international français n’est plus aussi tranchant depuis son retour. Malgré une passe décisive importante contre les Gunners, Dembélé n’a plus marqué depuis sa sortie sur blessure. Samedi soir, lors de la finale de Coupe de France contre Reims, l’attaquant de 28 ans est resté dans l’ombre des autres attaquants parisiens, comme Barcola ou Doué. Mais alors faut-il s’inquiéter pour Dembélé en vue du choc tant attendu contre l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions samedi prochain ? La réponse est non pour Bertrand Latour.

Dembélé « sera au rendez-vous de la finale »

🗣️ "Il m’a donné les garanties sur cette saison, qu’il sera au rendez-vous de la finale "@LatourBertrand analyse la période délicate d’Ousmane Dembélé sur le plan offensif 😳 pic.twitter.com/Y0ybPCHLG9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 25, 2025

« Ce qui est rassurant et qui montre qu’il a changé de dimension, c’est qu’on ne s’inquiète plus quand il marque peu, et c’est le cas en ce moment. Cela signifie qu’il est devenu un joueur différent dans la perception que l’on a de lui. Il ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. En finale de Coupe de France contre Reims, c’était la première fois depuis longtemps qu’il a joué 90 minutes. C’est important d’avoir ce rythme-là, surtout pour un joueur comme lui. Face à Reims, par rapport aux autres joueurs offensifs, il a été le moins en vue. Mais sa mauvaise période actuelle n’a pas vocation à m'inquiéter car il m’a donné les garanties sur cette saison, qu’il sera au rendez-vous de la finale », a expliqué le journaliste de Canal+, qui pense que Dembélé se réveillera pile au bon moment lors de la finale pour placer le PSG sur le toit de l’Europe. Les supporters parisiens n’attendent que ça, comme les supporters français en général, qui aimeraient bien voir Dembélé avec le prochain Ballon d’Or. Mais pour cela, Dembélé devra être au rendez-vous de Munich le week-end prochain.