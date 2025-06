PSG ‍: Dembélé va craquer, Ramos n'attend que ça

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré son faible temps de jeu au Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos exclut l’idée d’un départ cet été. L’attaquant portugais pense obtenir des opportunités la saison prochaine à un poste où le Français Ousmane Dembélé semble actuellement intouchable.

A la place de Gonçalo Ramos, beaucoup d’autres se seraient empressés de chercher une porte de sortie. L’attaquant du Paris Saint-Germain doit se contenter d’un faible temps de jeu. Et lorsqu’il apparaît dans le onze de Luis Enrique, c’est surtout pour ménager les titulaires dans les matchs moins importants. Un buteur de son calibre n’aurait sans doute aucun mal à trouver une formation à la hauteur de ses ambitions. Mais le Portugais a décidé de rester. Nos confrères de Foot Mercato confirment le souhait de Gonçalo Ramos et expliquent les raisons de sa persévérance.

🚨Exclu FM 🔴🔵 : Gonçalo Ramos parti pour rester au PSG



▪️le joueur se sent bien à Paris et n’envisage pas de quitter la capitale

▪️un départ n’est pas d’actualité du côté de la direction

▪️contrat jusqu’en juin 2028



-> https://t.co/5W0Q2BVa47@footmercato pic.twitter.com/cAQTGbCbT0 — Josué Cassé (@CasseJosue) June 26, 2025

Même si l’on constate que son profil ne correspond pas à la philosophie du coach parisien, l’ancien joueur de Benfica « est certain d’avoir sa chance » la saison prochaine. Un changement de statut paraît pourtant compliqué dans la mesure où son principal obstacle, un certain Ousmane Dembélé, marche sur l’eau depuis quelques mois. Mais le plus inquiétant pour Gonçalo Ramos, c’est que Luis Enrique a parfois privilégié la polyvalence d’autres joueurs en pointe.

Luis Enrique n'est pas contre

Lundi soir par exemple, c’est le jeune milieu Senny Mayulu qui a débuté le match du Mondial des clubs contre les Seattle Sounders (2-0) dans un rôle de faux numéro 9. Manifestement, cela n’a pas l’air d’affecter l’international portugais, également habitué au rôle de doublure en sélection derrière la légende Cristiano Ronaldo. A noter que le Paris Saint-Germain est annoncé sur la même longueur d’onde que son avant-centre. Luis Enrique ne souhaite pas se séparer d’un attaquant au profil différent et la direction ne voit aucun inconvénient à le conserver.