PSG ‍: Dembélé privé de Mondial, Luis Enrique réagit

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Blessé avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé est déjà rentré en France. L'attaquant vedette du PSG va probablement manquer la première phase du Mondial des Clubs, ce qui est un coup dur pour le candidat au Ballon d'Or. Mais Luis Enrique ne panique pas.

Une semaine après avoir contribué à la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions et être revenu d'Allemagne comme une star, c'est plus discrètement qu'Ousmane Dembélé est rentré vendredi en France. Victime d'une lésion au quadriceps lors du match contre l'Espagne, l'attaquant du PSG et des Bleus a déclaré forfait pour le match de classement contre l'Allemagne, mais hélas, il sera aussi forfait pour la première phase du prochain Mondial des clubs. En effet, il n'y a aucun doute, Dembélé a besoin de temps pour récupérer de ce pépin musculaire, et son absence contre l'Atlético de Madrid (15 juin) et Botafogo (20 juin) et les Seattle Sounders (23 juin) ne fait d'ores et déjà aucun doute.

Le PSG va devoir faire sans Dembélé

Face à coup dur, et sachant que le mercato est déjà ouvert pour permettre notamment aux équipes qui disputent le Mondial des Clubs (15 juin au 13 juillet) de se renforcer, le Paris Saint-Germain pourrait être tenté d'accélérer la signature d'un attaquant. Mais, comme on a pu le voir vendredi via ses réseaux sociaux, Luis Enrique n'a pas du tout l'air d'être un entraîneur préoccupé. Même s'il est forcément chagriné et peut-être même agacé de voir que l'équipe de France lui renvoyait deux joueurs blessés, Barcola étant lui aussi légèrement touché, le coach espagnol du PSG ne fera pas le forcing auprès de Luis Campos pour trouver d'urgence un remplaçant à Ousmane Dembélé pour le Mondial des Clubs confirme Le Parisien.

« Le casse-tête revient maintenant à Luis Enrique, l’entraîneur, et Luis Campos, le conseiller sportif. Ce dernier a jusqu’au 10 juin c’est-à-dire mardi prochain, pour achever un premier mercato spécial Coupe du monde des clubs. Il n’est pas dans ses plans de se précipiter ni de céder à l’achat panique. Il existe peu de chances que la délégation parisienne parte avec un nouvel attaquant aux États-Unis », précise Dominique Sévérac, qui ne voit pas le Paris Saint-Germain céder au panic-buy.