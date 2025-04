PSG ‍: Dembélé peut effacer un record de Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Buteur mardi soir contre Arsenal, à l'Emirates Stadium, Ousmane Dembélé a calmé ceux qui le disaient en baisse de régime. Même s'il y a une petite inquiétude suite à sa blessure, l'attaquant du PSG peut battre un record de Kylian Mbappé.

Luis Enrique doit probablement attendre avec impatience de connaître le résultat des examens médicaux qu'Ousmane Dembélé va passer à Paris afin d'en savoir plus sur la nature de la blessure qui a obligé le buteur du PSG à sortir à la 70e minute lors de la victoire à Arsenal. Car sans Dembélé, le Paris Saint-Germain n'est pas tout à fait la même équipe. Pour preuve, ce record stratosphérique qu'il peut battre et que détenait Kylian Mbappé sous le maillot du Paris SG. En effet, avec son but face aux Gunners, en tout début de match, Ousmane Dembélé est impliqué dans 11 réalisations des champions de France cette saison en Ligue des champions. Il égale la performance de Kylian Mbappé. Sauf que le PSG n'est pas encore éliminé, et que s'il joue mercredi prochain face à Arsenal au Parc des Princes, et si la formation tricolore va en finale, Ousmane Dembélé peut rafler ce record, ce que la totalité des supporters parisiens souhaite évidemment.

Plus fort encore, cette saison et toutes compétitions confondues, l'ancien attaquant du FC Barcelone a atteint la barre des 45 (buts+ passes décisives) en 45 matchs. Si certains n'en faisaient pas un candidat au Ballon d'Or, ils vont probablement devoir se pencher de nouveau sur le dossier de l'attaquant international français du PSG, car Ousmane Dembélé jouera aussi les demi-finales de la Ligue des Nations avec la France, et le Mondial des clubs avec son club, ce que ne fera pas le Barça. Karim Benzema pourrait avoir rapidement un successeur, et en plus ce dernier joue en Ligue 1, ce qui serait forcément incroyable alors que de nombreux observateurs annonçaient une année noire pour Paris après le départ de Kylian Mbappé.