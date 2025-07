PSG ‍: Dembélé fait un triste aveu sur sa blessure

Dans : PSG.

Le PSG affrontera le Bayern Munich samedi à Atlanta pour le compte des quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Ousmane Dembélé sera bien présent après son retour de blessure. Une blessure qui lui a enfin permis de souffler.

Le Paris Saint-Germain rêve de remporter la Coupe du monde des clubs dans quelques jours. Pour cela, il faudra se défaire du Bayern Munich samedi en quarts de finale de la compétition. Luis Enrique a récemment pu récupérer un certain Ousmane Dembélé, qui a eu quelques minutes de temps de jeu face à l'Inter Miami. Le champion d'Europe a faim de rencontres, lui qui est dans la lutte pour soulever le prochain Ballon d'Or. Mais Dembélé va sans doute devoir y aller avec précaution, lui qui revient à peine d'une blessure contractée avec l'équipe de France. Mais selon l'ancien du Barça, aucune raison d'avoir peur et surtout un vrai soulagement d'avoir enfin pu respirer après le terrible enchainement de matchs du printemps. Une preuve de plus que les joueurs qui disputent toutes les compétitions tirent clairement la langue.

Dembélé s'est reposé

Suite au succès parisien contre Miami, Ousmane Dembélé s'est exprimé sur sa forme physique devant la presse. Il en a notamment profité pour avouer qu'il aurait pu reprendre la compétition un peu plus tôt mais qu'une petite coupure lui a fait du bien : « Je me suis senti très bien. Physiquement, je me sens beaucoup mieux. Après la Ligue des nations, ça m’a fait du bien de couper et prendre mon temps pour bien revenir. Je pouvais reprendre un peu plus tôt. On n’a pas pris de risque. Je reviens pour les bonnes choses surtout ». Dembélé est donc quelque peu requinqué et se projette déjà sur la suite du Mondial des clubs. Il ne veut aucun relâchement : « Quand tu as gagné la Ligue des champions, c’est sûr que tu es automatiquement l’un des favoris de la compétition. Le football, c’est sur 90 minutes, on l’a vu contre Botafogo en phase de poules. Tout peut arriver, il faut rester concentré ». Surtout que le Bayern Munich s'avance avec des arguments et la volonté de faire tomber le champion d'Europe.