PSG ‍: Dembélé de retour contre l'Inter Miami

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Blessé aux ischios lors du match entre la France et l'Espagne en Ligue des Nations, Ousmane Dembélé a manqué les trois premiers matchs du PSG à la Coupe du monde des clubs.

Forfait contre l'Atlético, Botafogo et Seattle, l'international français aurait aimé disputer quelques minutes lors du dernier match. Désireux de ne prendre aucun risque, Luis Enrique en avait décidé autrement. Mais ce dimanche, l'entraîneur du Paris Saint-Germain va pouvoir compter sur son meilleur buteur. En effet, Le Parisien dévoile qu'Ousmane Dembélé sera de retour dans le groupe parisien pour le 8e de finale de la Coupe du monde des clubs contre l'Inter Miami, dimanche à 18 heures. On ignore encore s'il sera titulaire, mais l'attaquant de 28 ans va enfin retrouver le groupe parisien et disputera ses premières minutes dans cette compétition aux Etats-Unis. Une excellente nouvelle pour le PSG et pour Luis Enrique, qui va disposer d'une solution de plus dans le secteur offensif.