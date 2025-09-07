PSG ‍: Dembélé blessé, le Ballon d'Or en danger ‍?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Blessé aux ischios jambiers, Ousmane Dembélé sera écarté des terrains au moins 6 semaines. De quoi plomber son début de saison au PSG. Son sacre annoncé au Ballon d'Or est-il aussi menacé ? Tout porte à croire que non.

Après plusieurs alertes successives ces dernières semaines, Ousmane Dembélé a vu sa cuisse droite le lâcher. L'attaquant français est touché aux ischios jambiers plus exactement après une course à haute intensité réalisée en seconde période d'Ukraine-France vendredi soir. Le verdict est tombé samedi et il n'est pas bon pour le joueur comme pour le PSG. Dembélé ratera 6 à 8 semaines de compétition. Il manquera le coup d'envoi de la Ligue des champions contre l'Atalanta et surtout le deuxième match de C1 tant attendu à Barcelone. Il sera également convalescent pour la remise du Ballon d'Or 2025, le 22 septembre prochain.

Une blessure sans conséquence pour le Ballon d'Or

Certains supporters parisiens se mettent à douter à quelques jours de la révélation du nom du lauréat. La longue absence de Dembélé peut-elle le défavoriser au profit de son rival barcelonais Lamine Yamal ? Le quotidien Le Parisien les a rassurés. L'attaquant du PSG ne payera pas ce coup dur dans la dernière ligne droite. En effet, les votes pour le prestigieux trophée se terminent ce lundi 8 septembre.

Ballon d’or 2025 : la longue blessure d’Ousmane Dembélé peut-elle avoir une influence sur les votes ? https://t.co/m4xOTE3PjR — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) September 6, 2025

Il semble peu probable que les 100 journalistes interrogés changent radicalement leur hiérarchie dans les dernières heures. Ousmane Dembélé bénéficiera pleinement de ses performances lors de la saison 2024-2025. Avec 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues, le Français possède un bilan comptable suffisamment solide pour ne pas être oublié. Son sacre en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain est aussi bien ancré dans les mémoires des observateurs mondiaux.