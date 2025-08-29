PSG ‍: Dembélé Ballon d'Or, un votant se confie

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

A l'approche de la cérémonie de remise du Ballon d'Or, la course entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé fait rage. Toutefois, pour Bruno Porzio, journaliste qui vote pour le Salvador, le prodige espagnol ne devrait même pas être dans la discussion.

Avec la saison que vient de réaliser Ousmane Dembélé, tant sur le plan individuel (35 buts, 16 passes décisives), que sur le plan collectif (quintuplé historique, dont un sacre en Ligue des champions), nombreux sont ceux qui s'accordent à dire que le numéro 10 du Paris Saint-Germain mérite amplement de remporter le Ballon d'or 2025. Mais une autre partie des observateurs valorisent plutôt la saison de Lamine Yamal. Le prodige du FC Barcelone bénéficie de nombreuses louanges à l'égard de sa qualité technique hors du commun et de sa capacité à porter son équipe à seulement 18 ans. Suffisant pour être sacré au Théâtre du Châtelet en septembre prochain ? Pas pour Bruno Porzio, le votant du Salvador, lequel n'a pas mâché ses mots envers Lamine Yamal.

Lamine Yamal se fait détruire

« Le Ballon d'Or doit être gagné par Dembélé. Point final. Il n'y a personne d'autre. Pour moi, la discussion est close. Pour moi, Lamine Yamal est un gamin de 17 ans, grande gueule, très arrogant, trop sûr de lui. Je ne sais même pas s'il a son âge, mais bon ça c'est un autre sujet. Qu'ils fassent une remise du Ballon d'Or en Espagne, sur El Chiringuito et qu'ils le donnent à Lamine Yamal, parce qu'il n'y a que là-bas qu'ils font sa promotion. Si on regarde les statistiques, il y a beaucoup de joueurs, plus d'une vingtaine, qui sont devant Yamal et qui ont eu plus d'impact dans les victoires. Si tu n'as pas gagné de tournois internationaux majeurs, tu ne devrais pas aspirer à remporter le Ballon d'Or », a lâché le journaliste salvadorien.

C'est d'ailleurs ce même Bruno Porzio qui avait snobé Vinicius Junior la saison dernière en le plaçant hors du top 10 de son vote pour le Ballon d'Or 2024. Un journaliste qui semble apprécier la controverse et qui va même jusqu'à critiquer une émission… dans cette même émission.