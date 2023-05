PSG ‍: Dembélé aux côtés de Mbappé, Barcelone en panique

Dans : PSG.

Lié au FC Barcelone jusqu’en 2024, Ousmane Dembélé dispose d’une clause de départ pour cet été. Une option dont le Paris Saint-Germain pourrait profiter pour mieux entourer Kylian Mbappé la saison prochaine. Du coup, la rumeur, qui n’en est pas vraiment une, commence déjà à effrayer les Catalans.

Kylian Mbappé met de nouveau le Paris Saint-Germain sous pression. Sous contrat jusqu’en 2024, l’attaquant français refuse d’activer l’option pour une année supplémentaire. Ses dirigeants, déterminés à prolonger son bail, seront donc contraints de lui apporter des garanties sportives cet été. Ce qui peut expliquer les pistes ambitieuses déjà annoncées dans les médias. Reste à savoir quels profils seraient les mieux adaptés pour accompagner Kylian Mbappé. Le journal L’Equipe a imaginé des pistes susceptibles de plaire au Parisien.

Des pistes pour accompagner pour Mbappé

Nos confrères ont par exemple validé les dossiers Randal Kolo Muani, Victor Osimhen ou Harry Kane, tous capables de jouer ce rôle de « pivot » pour offrir plus de liberté au numéro 7, attiré par le côté gauche. Quant à l’autre couloir, là encore, le quotidien approuve l’intérêt pour Bernardo Silva, joueur de haut niveau qui colle au profil recherché par la direction, et qui a déjà évolué avec Kylian Mbappé à Monaco. Mais en cas d’échec pour le milieu offensif de Manchester City, quatre alternatives sont proposées, à savoir Moussa Diaby, Rayan Cherki, Dominik Szoboszlai et Ousmane Dembélé.

🔵🔴 | #FCB



⚠️🦟 Peligro Dembélé: ¡El PSG vuelve a la carga!



🔥 El conjunto parisino quiere rodear a Mbappé de talento



🎯 El blaugrana es uno de los objetivos



➕ También lo son Kolo Muani, Bernardo Silva y Pierre-Émile Höjberghttps://t.co/Dc3Y75RN1N — Diario SPORT (@sport) May 26, 2023

Pour rappel, le Blaugrana, ami de Kylian Mbappé, était déjà dans le viseur du Paris Saint-Germain l’été dernier. Du coup, la presse catalane tremble déjà à l’idée de voir les Parisiens revenir à la charge. Il faut dire que l’ailier du FC Barcelone se trouve dans une situation particulière. L’année dernière, l’international tricolore avait prolongé jusqu’en 2024, avec une clause lui permettant de partir pour seulement 50 millions d’euros cet été. Un montant largement abordable pour le Paris Saint-Germain. Mais que les supporters du Barça se rassurent, l’ex-Rennais ne pense qu’à se réengager avec le récent champion d’Espagne.