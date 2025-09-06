PSG ‍: Dembélé absent près de 2 mois ‍!

Le match Ukraine-France laissera un bien mauvais souvenir au Paris Saint-Germain. Après la blessure au mollet de Doué et ses 3-4 semaines d'absence, Ousmane Dembélé s'attendait à un verdict bien plus lourd. Selon L'Equipe, l'IRM a été sans pitié avec le favori au Ballon d'Or qui devra s'absenter pour une durée comprise entre 6 et 8 semaines. Le PSG devra faire sans lui pour le Classique contre l'OM mais surtout pour le déplacement à Barcelone en Ligue des champions le 1er octobre prochain.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Ousmane Dembele will be out for 6-8 weeks and will miss the match against Barcelona, as per L'Equipe.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 6, 2025
He will be back after the next international break. pic.twitter.com/rQOwH4Yk3j