PSG ‍: Dembélé a ringardisé Mbappé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche, le PSG a l'occasion de remporter le Mondial des clubs et donc d'offrir quasiment le Ballon d'Or à Ousmane Dembélé. Un destin incroyable pour un joueur raillé pendant plusieurs années durant lesquelles on le jugeait inférieur à Kylian Mbappé.

En six mois, le regard du monde sur le Paris Saint-Germain et ses joueurs a radicalement changé. Le club parisien était souvent associé au terme de gâchis car il n'arrivait pas à concrétiser l'immense potentiel de son effectif avec un sacre en Ligue des champions. Le terme gâchis revenait aussi pour qualifier Ousmane Dembélé, maladroit devant les buts et pas toujours sérieux en dehors du terrain. Désormais, le PSG est une machine à gagner qui renverse tout sur son passage et son attaquant fait figure de leader incontesté. Avec 35 buts toutes compétitions confondues dans sa longue saison, il est un candidat sérieux au Ballon d'Or.

Dembélé a dépassé Mbappé en 6 mois

Un nouveau statut pour l'ancien rennais d'autant qu'en France ce rôle semblait réservé à Kylian Mbappé depuis ses débuts à Monaco. Ousmane Dembélé a finalement devancé son ami de l'Equipe de France dans la quête des principaux titres en club de la planète foot. Un constat qui choque littéralement Walid Acherchour, lequel estime que l'attaquant du PSG a pris la place de numéro 1 de Mbappé en France. Une modification de la hiérarchie aussi brutale qu'inattendue pour le consultant de RMC et de DAZN.

🗣️ @walidacherchour: "Ousmane Dembélé est en train de faire une mini remontada sur sa carrière en ayant, avant Mbappé, une Ligue des champions avec le PSG et peut-être un Ballon d'or. Si on nous avait dit ça à son arrivée, peu de gens auraient misé un kopeck" pic.twitter.com/TQbmxQEcfI — After Foot RMC (@AfterRMC) July 12, 2025

« Les comparaisons avec Kylian Mbappé, on disait « Le talent c’est Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé c’est le travail ». Une espèce de poncif répétitif. Et, au final, on est en train de voir un Ousmane Dembélé qui fait une mini remontada sur sa carrière. Il va peut-être avoir un Ballon d’Or et une Ligue des champions avec le PSG avant Kylian Mbappé. Si on nous avait dit cela il y a un an ou deux à son arrivée mais il y en a très très peu qui auraient misé un kopeck », a t-il analysé dans l'After Foot. Ironiquement, Kylian Mbappé aura beaucoup aidé son ami Dembélé dans cette transformation puisqu'elle a été consécutive au départ du gamin de Bondy pour le Real Madrid à l'été 2024.