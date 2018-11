PSG : Déjà fan de Mbappé, Buffon veut lui donner le Ballon d'Or !

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen.

Encore buteur vendredi face au LOSC, Kylian Mbappé se donne toutes les chances de remporter le Ballon d’Or en fin d’année.

La concurrence sera rude avec Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann et surtout Luka Modric, mais le natif de Bondy fait indéniablement partie des favoris. En tout cas, lui offrir cette récompense individuelle ne serait absolument pas scandaleux selon Gianluigi Buffon. Interrogé sur son jeune coéquipier français, l’ancien de la Juventus Turin s’est montré très élogieux envers le champion du monde, lequel appréciera ces beaux compliments.

« Ce ne serait pas une erreur d’accorder le Ballon d’Or à Mbappé. Il a déjà montré sa valeur et il peut beaucoup progresser encore. J’ai un excellent rapport avec lui et il y a de la confiance mutuelle. Dans le vestiaire il transmet beaucoup d’énergie positive et personnellement, ça me fait énormément de bien » a confié le gardien du Paris Saint-Germain, titulaire contre le LOSC et qui gardera à nouveau les buts parisiens face à Naples en Ligue des Champions, mardi. Un match durant lequel Kylian Mbappé aura évidemment l’occasion de marquer des points dans l’optique de remporter le Ballon d’Or…