PSG : De sérieux doutes sur la star Ethan Mbappé

Par Eric Bethsy

Dans l’ombre de son grand-frère Kylian, Ethan Mbappé poursuit son évolution dans les catégories de jeunes du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain doit forcément composer avec une certaine notoriété. Pourtant, son potentiel ne lui assure pas encore un avenir radieux.

Oubliez le jeu des comparaisons, Ethan Mbappé n’a pas grand-chose à voir avec son frère Kylian. Si l’attaquant du Paris Saint-Germain est un véritable phénomène dans plusieurs aspects tels que la vitesse, le Parisien de 15 ans n’a pas du tout le même profil. On parle d’un milieu de terrain habitué à évoluer devant la défense, et peu connu pour ses qualités athlétiques puisque ses dirigeants ont décidé de le surclasser en U17, et de le confronter à des joueurs plus âgés. Un obstacle pas évident pour Ethan Mbappé qui doit également composer avec sa notoriété.

En effet, le petit frère de Kylian Mbappé, très sollicité, attire du monde à chaque match et se voit contraint de se déplacer avec un garde du corps. Pour Stéphane Royer, l’entraîneur d’Avranches qui l’a affronté le mois dernier, ce contexte pourrait devenir trop lourd à porter. « C’est aussi l’effet PSG, a-t-il expliqué à Ouest-France. Je ne sais pas si on s’en rend compte. Il n’a pas encore 16 ans. Il y a quelque chose qui m’embête là-dedans. Même si je pense qu’il est quand même bien encadré, il faut être costaud. Mais s’il craque à un moment, je ne serais pas surpris. »

Ethan Mbappé voit son avenir au PSG ! « Ethan adore le PSG » assure-t-on en interne.



Au club, on estime qu'il a du « Redondo en lui » : il évolue au poste de sentinelle et se démarque par sa qualité de passe.

Son contrat aspirant expire le 30 juin 2024.





Autre doute sur l’avenir d’Ethan Mbappé (19 matchs et 4 buts cette saison), sa capacité sportive à percer au niveau professionnel. Le quotidien régional décrit un milieu intelligent et doté d’une bonne qualité de passe. Mais les U17 parisiens surclassent la plupart de leurs adversaires. Et le titi ne semble pas fan des duels physiques, peut-être parce qu’il affronte des joueurs plus costauds que lui. Enfin, Ethan Mbappé, en tant que plus jeune joueur de son équipe, n’affiche pas une grande personnalité sur le terrain selon nos confrères. « Je pense qu’il sera pro. Mais à quel niveau ? C’est encore trop tôt pour le dire », a prévenu Stéphane Royer, pas encore tout à fait convaincu par son potentiel.