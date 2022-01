PSG : De l'espoir pour Mbappé, le Real Madrid en rigole

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que son départ libre au Real Madrid semblait acté, Kylian Mbappé serait toujours en discussion avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de courte durée. L’information aurait pu affoler la presse espagnole. Mais la Maison Blanche s’est montrée rassurante sur le dossier.

On pourrait bien assister à un sacré rebondissement. Alors que l’on pensait le feuilleton terminé, Kylian Mbappé n’est pas certain de filer au Real Madrid l’été prochain. L’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain, comme sa mère l’indiquait, n’a pas mis un terme aux discussions avec ses dirigeants. L’émission de TF1 Téléfoot révèle des contacts en cours au sujet d’une possible prolongation de courte durée. Une tendance confirmée par le média britannique The Telegraph, qui ajoute que le Français n’est pas contre l’idée de rester une saison supplémentaire.

Le Real reste serein

Autant dire que cette information aurait pu affoler la presse espagnole et les supporters du Real Madrid. Mais très vite, la Maison Blanche s’est montrée rassurante. Le club madrilène a effectivement évité la panique à travers les deux quotidiens sportifs locaux. Dans les colonnes de Marca et As, on apprend que l’actuel leader de Liga n’a absolument rien changé à ses plans. La direction reste calme et persuadée que Kylian Mbappé respectera son engagement, pour finalement signer en faveur du Real Madrid à la fin de son bail en juin prochain.

Les Merengue se seraient-ils entretenus avec l’international tricolore depuis la publication de vendredi ? C’est tout à fait possible. Quoi qu’il en soit, malgré les arguments (notamment financiers) dont dispose le Paris Saint-Germain, le Real Madrid n’a pas l’air de craindre un revirement de situation. La preuve, l’entraîneur Carlo Ancelotti aurait même commencé à préparer des plans avec Kylian Mbappé dans son équipe pour la saison prochaine. Une chose est sûre, c’est qu’un des deux clubs se donne de faux espoirs.