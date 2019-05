PSG : De Gea out, Paris active son plan B de luxe

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Liga.

Début mai, Sky Sports affirmait que Manchester United avait exercé son option pour prolonger le contrat de David De Gea d’une année supplémentaire. Autant dire que le gardien espagnol, pisté par le Paris Saint-Germain en vue de la saison prochaine, ne devrait donc pas rallier la France au mercato. Un coup dur pour Antero Henrique, qui avait pris les premiers contacts avec l’entourage du joueur. Mais il en faut plus pour abattre le Portugais, qui a d’ores et déjà activé son plan B, selon les informations du média costaricien La Nacion.

En effet, Paris serait très intéressé par l’idée de récupérer Keylor Navas, lequel s’est vu signifier par Zinedine Zidane que Thibaut Courtois serait le gardien titulaire l’année prochaine. Associé à l’OM par la presse espagnole lundi, le gardien costaricien du Real Madrid aurait déjà été contacté par l’état-major du Paris Saint-Germain. Les décideurs franciliens ont ainsi pu faire part de leur intérêt à l’homme qui touche 5 ME par an du côté de Madrid actuellement. Également pisté en Italie, Keylor Navas s’est montré réceptif, et n’est pas insensible du tout à l’intérêt très prononcé de Paris. Reste à voir si ce deal gagnant-gagnant pourra se conclure au mercato. Et surtout, de quoi sera fait l’avenir de Buffon, d’Areola… et de Trapp.