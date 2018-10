PSG : De Gea, le prochain coup fumant du PSG au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

La situation contractuelle de David De Gea inquiète à Manchester United. Et pour cause, le gardien espagnol sera libre de signer dans le club de son choix l’été prochain.

Et si José Mourinho s’est montré confiant au sujet de la prolongation de son gardien dans les prochaines semaines, certains spécialistes estiment que David De Gea dispute sa dernière saison chez les Reds Devils. Ancien joueur de Liverpool et désormais consultant pour Sky Sports, Jamie Redknapp annonce que deux clubs européens ont une chance d’attirer l’Espagnol au prochain mercato : la Juventus Turin… et le Paris Saint-Germain.

« Avec plus qu’une année sur son contrat, évidemment qu’il a une possibilité de partir. Cet été, il a certainement pensé à un départ au Real Madrid qui s’était intéressé à lui. Mais après, Courtois est finalement parti là-bas il a dû se dire « mon opportunité est passée ». Alors maintenant on parle de la Juventus, Szczesny est leur numéro 1, mais il ne fait pas l’unanimité. Donc le club italien pourrait passer à l’action, au même titre que le PSG » a expliqué le consultant de la célèbre chaîne de télévision britannique, visiblement bien informé sur le dossier. Pour rappel, Gianluigi Buffon sera libre en fin de saison et l’avenir d’Alphonse Areola est toujours aussi flou. Reste à savoir si David De Gea fait l’unanimité en interne du côté du PSG, lui qui est régulièrement critiqué en Espagne pour ses prestations en sélection.