PSG : De Bruyne n’a qu’une option pour la C1, c’est le Paris SG

Indésirable aux yeux de José Mourinho à Chelsea il y a quelques années, Kevin De Bruyne a totalement changé de statut.

Le milieu offensif de Manchester City est certes moins médiatisé que d’autres stars du ballon rond, mais sa place parmi les meilleurs joueurs au monde reste incontestable. Et son ascension n’est peut-être pas terminée si l’on en croit Hein Vanhaezebrouck. En effet, l’ancien entraîneur de l’international belge à Genk estime que De Bruyne peut encore franchir un cap en remportant l’un des plus grands trophées, notamment avec l’aide du Paris Saint-Germain.

« Kevin a remporté deux titres en championnat et plusieurs coupes anglaises avec Manchester City, et il a été élu meilleur joueur de la saison en Allemagne. Mais il n'a jamais rien gagné sur le plan international, a souligné le technicien dans Het Nieuwsblad. Pas de Ligue Europa, pas de Ligue des Champions, pas de Coupe du monde, ce sont des choses qu'il faut toujours prendre en compte. Dès qu'il gagnera l'un de ces trophées, je suis sûr qu'il sera en course pour le prix du meilleur joueur FIFA ou le Ballon d'Or. Il pourrait le faire avec City, mais je n'en suis pas convaincu avec la défense qu'ils ont. »

Un PSG « injouable » avec KDB

« Je ne dis pas que ce serait plus facile pour lui de gagner la C1 avec le Barça ou le Real Madrid. Mais je pense que ça le serait s'il jouait au PSG, a-t-il imaginé. Avoir De Bruyne pour servir Neymar, Cavani et Mbappé, avec ses passes chirurgicales, vous auriez une équipe injouable. Le problème, c'est que jouer en Ligue 1 ne lui conviendrait peut-être pas. Il toucherait encore plus d'argent là-bas. Mais lors de nombreux week-ends, il devrait jouer contre des équipes comme Dijon, Amiens ou Strasbourg, et il ne serait pas impatient de les affronter. » Et on voit mal la direction émiratie des Citizens renforcer le PSG version qatarie.