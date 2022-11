PSG : Danilo en mode Thiago Silva, Paris sort le champagne

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, le PSG a difficilement pris le meilleur sur le FC Lorient. Une courte victoire 2 buts à 1 grâce notamment à un but tardif de Danilo Pereira.

Le PSG est toujours imbattable. Les champions de France sont en effet toujours la seule équipe invaincue dans les cinq grands championnats depuis le début de la saison. Ce dimanche à Lorient, rien ne fut facile pour des Franciliens émoussés, dont les stars ont déjà la tête tournée à la Coupe du monde. Néanmoins, le travail a été fait dans la souffrance. Si le PSG a encore une fois pu compter sur un grand Neymar, auteur d'un but et d'une passe décisive, Danilo est aussi sorti de son chapeau au meilleur des moments pour permettre à Paris de repartir de Bretagne avec les trois points. De retour sur les terrains après une période de convalescence, l'international portugais prouve encore une fois son importance au sein du collectif du PSG.

Danilo, le PSG lui dit merci

Et sur les réseaux sociaux, les fans du Paris Saint-Germain n'ont pas manqué de souligner la nouvelle performance de Danilo. On pouvait notamment voir comme commentaires sur Twitter : « Efficacité, solidité, don de soi, leadership. Autant de caractéristiques qui définissent Danilo Pereira et sa montée en puissance depuis onze mois. Crucial et l’une des rares satisfactions de la saison dernière, ce joueur est simplement en train de devenir indispensable au PSG » ; « Match après match, semaine après semaine, Danilo montre à quel point il est précieux, indispensable et indiscutable dans cette équipe Il montre aussi à quel point ses détracteurs font un délit de sale gueule et n’y connaissent pas grand-chose au ballon » ; « La demi-saison de Danilo… il est passé de Diego Lugano à Thiago Silva en 4 mois » ; « Envie d’embrasser le gigantesque crâne de Danilo » ou encore « La saison de Danilo Pereira en défense centrale est aussi surprenante que grandiose. État d’esprit remarquable, solidité défensive et propreté dans tout ce qu’il fait. Une valeur sûre pour le PSG ». De quoi faire plaisir au principal intéressé, modèle de travail et d'esprit collectif depuis son arrivée dans le capitale.