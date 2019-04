PSG : Daniel Riolo valide la pire année de Paris sauce Qatar !

Dans : PSG, Ligue 1.

Daniel Riolo avait agacé pas mal de supporters du Paris Saint-Germain en affirmant que cette saison 2018-2019 était la pire du PSG depuis le rachat par le Qatar en 2011. Des propos tenus avant même la finale de la Coupe de France perdue par le Paris SG face au Stade Rennais, ce que le journaliste de RMC a évidemment tenu à rappeler, histoire de ne pas passer pour celui qui tire sur l'ambulance. Pour Daniel Riolo, du côté de Nasser Al-Khelaifi et de Thomas Tuchel on ne peut pas se cacher derrière le seul titre de Champion de France qu'il sera même difficile de fêter avec les supporters au soir du dernier match de la saison.

A l'occasion de l'After Foot, Daniel Riolo en a remis une couche. « Pour le PSG cela aurait une sorte de consolation cette victoire en finale de la Coupe de France. Mais cette victoire de Rennes révèle des choses. C’est mérité pour eux, ils se sont battus dans ce match à défaut d’avoir toujours dominé, ils sont allés chercher la Coupe, c’est bien. Mais au moins pour Paris, là tu ne peux pas te planquer derrière un doublé, tu ne peux pas mettre la poussière sous le tapis, Quand j’ai dit la semaine passée que c’était la pire saison de l’ère QSI, cela n’a pas été du goût de tout le monde. Mais je le redis, c’est la pire saison du PSG, parce qu’ils se sont beaucoup renforcés et que ces renforts n’ont pas permis d’attendre leurs objectifs. Maintenant laissons les Rennais fêter cette victoire, on assassinera le Paris SG plus tard », a prévenu le journaliste de RMC, qui ne lâchera pas les dirigeants du Paris Saint-Germain si facilement.