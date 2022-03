PSG : Daniel Riolo révèle des clashs dans le vestiaire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Eliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, le PSG a sombré dimanche après-midi contre Monaco (3-0).

Balayé par une équipe monégasque qui n’était pourtant pas en pleine forme ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain traverse une crise majeure de l’ère QSI. Eliminés de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale par un Real Madrid pourtant limité, les coéquipiers de Kylian Mbappé semblent terminer la saison en roue libre. C’est peu de le dire selon Daniel Riolo, qui estime que la débandade est totale au PSG, où les tensions sont plus nombreuses que jamais au sein du vestiaire. Sur l’antenne de RMC, le polémiste a dévoilé qu’il existait de nombreux clashs en interne entre les joueurs à Paris. Le journaliste a par ailleurs évoqué Neymar, « totalement perdu » au PSG selon lui comme le prouve sa prestation fantomatique à Monaco, où Mauricio Pochettino a d’ailleurs fait le choix de le sortir, chose suffisamment rare pour être soulignée.

Le PSG en roue libre selon Daniel Riolo

« Il y a une fracture dans le vestiaire entre plusieurs joueurs qui ne se parlent plus. Neymar est totalement perdu. Messi n’a pas voulu venir à Monaco, prétextant d’être malade. Il n’y a plus rien au PSG, l’entraîneur n’existe plus, le président n’a pas dit un mot, ce que n’importe quelle institution aurait fait après une telle déroute. C’est une débandade totale, il n’y a plus de fil conducteur. Avant le huitième de finale de Ligue des Champions, j’avais dit que s’ils ne passaient pas contre le Real, la fin d’année pourrait très mal se passer avec une débandade totale. C’est ce qui est en train de se passer » a dévoilé Daniel Riolo, très pessimiste pour la fin de la saison du PSG. Heureusement pour Paris, cette saison, aucune équipe ne semble en mesure de titiller l’équipe de Mauricio Pochettino pour le titre, l’OM étant trop loin à neuf matchs de la fin du championnat.