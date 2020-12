PSG : Daniel Riolo détruit Marco Verratti, devinez pourquoi ?

Dans : PSG.

Suite à un début de saison compliqué, le Paris Saint-Germain a retrouvé des couleurs au meilleur moment, quand il fallait gagner des matchs importants en Ligue des Champions.

Pour constater cela, il suffit de regarder le différentiel entre la phase aller de la C1 et la phase retour. Après deux défaites en trois journées, le club de la capitale a enchaîné avec trois succès de rang, et notamment contre Leipzig (1-0) et Manchester United (3-1), pour sauvegarder la première place de son groupe. Un regain de forme que certains suiveurs mettent sur le compte de Neymar, auteur de six buts lors des trois derniers matchs de C1 du PSG. Mais c’est aussi grâce au retour de Marco Verratti que Paris a retrouvé le bon chemin, sachant qu’avec son Petit Hibou, l’équipe de Thomas Tuchel a tout gagné en Champions. Un constat que Daniel Riolo a toutefois du mal à partager.

« On dit qu’avec Verratti le PSG change… Mais il est là quand ? Il a manqué une tonne de matchs couperets ! Et puis attention, quand il y a un adversaire qui met une bonne grosse pression, il est bien moins à l’aise… Et il tient bien moins longtemps au niveau physique. Donc c’est un problème si tu sais que tu ne peux compter sur un joueur que 60-70 minutes. La question n’est pas de savoir si Verratti a des qualités, mais à quel moment il les met en application en match. Et sur combien de matchs… En ce moment, la bonne régalade, c’est surtout Neymar. Et encore, si ce gars se mettait dans la tête de vouloir jouer à la perfection… En croquant un peu moins, il y a quelques belles passes à envoyer. Il peut être sur deux ou trois buts de plus. Moi, quand je vois ce gars-là, j’ai envie de pousser l’exigence. Cristiano et Messi étant plus âgés et plus autant en forme, désormais Neymar est le seul joueur pour lequel on pourrait accepter que tout soit bâti autour de lui. Sauf qu’il y a trop de vedettes autour de lui au PSG. Mais quand Neymar joue comme contre Istanbul, les écarts se creusent », a lancé le journaliste de RMC, qui sait que l’international italien reste indispensable dans cette équipe, surtout quand il s’agit de servir des stars comme Neymar ou Kylian Mbappé.