PSG : Daniel Riolo colle un avertissement à Galtier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le PSG tentera d’enchainer une troisième victoire en trois matchs de Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne.

Cette saison, le Paris Saint-Germain a déjà affronté Monaco, Lyon ou encore la Juventus Turin. Mais aux yeux de Daniel Riolo, ce match de Ligue des Champions contre le Benfica Lisbonne est en réalité le premier gros test de l’équipe de Christophe Galtier. Et le journaliste de RMC n’est pas rassuré avant le déplacement des Parisiens à Lisbonne. En effet, dans l’After Foot, Daniel Riolo s’est montré très critique à l’égard de l’équipe de Christophe Galtier. L’entraîneur du PSG, encensé en début de saison après quelques matchs spectaculaires comme à Lille, est également égratigné par le consultant. Et pour cause, à en croire Daniel Riolo, Christophe Galtier n’a pour l’instant rien fait d’exceptionnel au PSG, où le jeu de l’équipe laisse encore à désirer selon lui.

Riolo prévient Galtier avant Benfica-PSG

« Sur les dernières semaines, je trouve que le PSG ne produit pas de belles prestations. En termes de jeu, il n’y a pas grand-chose, si ce n’est rien. En tout cas, rien de différent par rapport à l’année dernière. Les deux ou trois premiers matchs, l’enthousiasme a donné l’impression qu’il y avait quelque chose de différent. Les six premiers mois de Tuchel par exemple, en termes de jeu, avaient donné des choses bien plus intéressantes. Là, il n’y a rien. Il n’y a pas d’approche tactique de la part de Galtier, il n’y a pas de changement, de choix forts dans ce que l’équipe produit ou ne produit pas. Elle a encore gagné samedi car Messi a marqué un beau coup-franc et que Mbappé a fait la différence quand il est entré. C’est toujours la même histoire, nous parlons d’individualités. J’espère que le PSG ne se rendra pas compte mercredi contre Benfica qu’on les a vu beaucoup trop beaux » a analysé Daniel Riolo, pour qui le Paris Saint-Germain va devoir produire davantage de choses dans le jeu pour briller en Ligue des Champions cette saison. Un premier avertissement pour Christophe Galtier, autour de qui les premiers doutes commencent à naître de la part des supporters et des observateurs malgré la première place en Ligue 1 et en Ligue des Champions.