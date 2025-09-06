PSG ‍: Daniel Riolo accuse Paris pour les blessures

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Critiqué après la blessure d’Ousmane Dembélé, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a reçu le soutien de Daniel Riolo. Le journaliste estime le Paris Saint-Germain responsable du pépin physique de son attaquant.

Didier Deschamps a-t-il commis une erreur ? Victime d’une alerte face à Toulouse (6-3) la semaine dernière, Ousmane Dembélé s’est entraîné à part jusqu’à la veille du match des Bleus contre l’Ukraine (2-0) vendredi. Cela n’a pas empêché le sélectionneur tricolore d’aligner l’attaquant du Paris Saint-Germain pour la deuxième période. Résultat, le Parisien s’est blessé à la cuisse et manquera au moins les six prochaines semaines de compétition.

Riolo accuse le PSG

De quoi provoquer une vague de critiques à l’encontre du technicien. Un traitement injustifié selon Daniel Riolo. « Dans le football d'aujourd'hui, avec le soin qui est apporté aux staffs médicaux, les cellules de performance qui te disent tout ce qu'il y a dans le corps du joueur, j'ai du mal à comprendre comment un sélectionneur peut faire entrer un joueur s'il n'est pas convaincu et s'il n'a pas un feu vert total du staff médical », a réagi le chroniqueur de l’After sur RMC.

« (…) Je n'accepte pas qu'on dise que l'équipe de France a flingué Dembélé, a-t-il ajouté avant d’accuser le club francilien. Le mec a fait 60 matchs, ils ont fait un Mondial des clubs complètement bidon, pas un seul mec n'a moufté à ce moment-là, il a commencé la compétition blessé et il a quand même joué cette compétition supplémentaire. A la reprise, je pensais qu'on ne le verrait quasiment pas, il a quand même joué. Ils ont remis l'équipe type après la Supercoupe d'Europe… Tu vas payer à un moment. On ne va pas s'étonner, ils n'ont pas arrêté de jouer. »

Désormais tt ce qui touche au psg est potentiellement visé par l’armée numérique. Même les Bleus. Il y a des protocoles. Une blessure ça se constate. Et jamais un joueur est sur le terrain sans feu vert médical. S’il joue c’est que le médical a dit ok et le joueur aussi. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) September 6, 2025

Manifestement, cet avis tranché a également valu des commentaires désagréables au journaliste sur les réseaux sociaux. « Désormais, tout ce qui touche au PSG est potentiellement visé par l’armée numérique, a dénoncé Daniel Riolo ce samedi. Même les Bleus. Il y a des protocoles. Une blessure, ça se constate. Et jamais un joueur est sur le terrain sans feu vert médical. S’il joue c’est que le médical a dit OK et le joueur aussi. » Il n’empêche que le Paris Saint-Germain ne cache pas sa colère contre Didier Deschamps et le staff médical de l’équipe de France.