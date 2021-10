PSG : Daniel Riolo a mieux à faire que de parler de Neymar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans l’émission généraliste d’Estelle Denis sur RMC, Daniel Riolo a réagi à l’interview de Neymar au média DAZN.

Usé mentalement, la star du Paris Saint-Germain a fait savoir qu’il n’était pas certain de continuer sa carrière internationale au-delà de 2022. L’inquiétude commence à planer au PSG, Neymar ayant prolongé il y a quelques mois jusqu’en juin 2025. Chez les supporters du Brésil, on se pose aussi des questions alors que le Mondial au Qatar approche. Mais pour Daniel Riolo, hors de question de plaindre le meneur de jeu du PSG. Au contraire, l’éditorialiste de l’After Foot a tapé sur celui qu’il considère comme un « gamin capricieux » dans l’émission généraliste d’Estelle Denis sur RMC. Des propos qui ne manqueront pas d’agacer l’entourage de Neymar, dont son père, qui est monté au créneau aujourd’hui pour défendre son fils face à l’agressivité des observateurs sud-américains.

Riolo et Neymar le « gamin capricieux »

🗣"Globalement, tout me choque chez Neymar. Je préfère garder ma sympathie et ma bienveillance pour des gens qui ont de vrais problèmes."@DanielRiolo comprend que la star brésilienne connaisse une usure mentale mais considère que c'est "un gamin capricieux." #EstelleMidi 🕛 pic.twitter.com/oXmUMcEWAD — RMC Story (@RMCStory) October 12, 2021

« Globalement et en règle générale, tout me choque chez Neymar. Je suis désolé mais mon cœur n’est pas extensible et je préfère garder mon empathie, ma sympathie et ma bienveillance pour des gens qui ont de vrais problèmes et qui n’ont pas de facilités dans la vie. Je préfère garder ma bienveillance pour certaines personnes. Neymar n’a pas besoin de moi, s’il a un petit souci mental, il a largement les moyens de prendre un psy, il a sa vingtaine de potes avec qui il fait la fête sur tous les yachts du monde. Dans sa déclaration, il ne dit pas vraiment qu’il souffre d’un problème mental mais il dit juste qu’il est usé, qu’il continue à chouiner s’il a envie. Je peux comprendre qu’il soit dans une usure mentale, qu’il soit fatigué. Mais j’ai autre chose à faire que de m’attarder sur les chouineries d’un gamin capricieux » a lancé Daniel Riolo, jamais tendre avec Neymar et qui ne pouvait qu’avoir ce type de réaction devant les propos du Brésilien de Paris.