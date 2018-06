PSG : Daniel Alves bradé par le PSG, son clan y croit

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Victime d'une grave blessure au genou lors de la finale de la Coupe de France, Daniel Alves sera éloigné des terrains plusieurs mois puisque le latéral du PSG et du Brésil n'a toujours pas été opéré. Mais il n'empêche que la situation de Daniel Alves semble encore intéresser plusieurs club alors que l'avenir de ce dernier au Paris Saint-Germain paraît incertain, ses performances n'ayant pas été à la hauteur. Et cette fois-ci, l'international brésilien de 35 ans ne pourra pas vraiment compter sur Neymar pour plaider sa cause.

Ce dimanche, le quotidien sportif AS affirme que des proches de Daniel Alves se sont rapprochés des dirigeants du FC Séville afin de faire savoir que le défenseur était prêt à revenir dans un club dont il a porté le maillot entre 2002 et 2008 avant de signer au Barça. Pour l'instant, le club andalou n'a pas bougé le petit doigt dans ce dossier, n'ayant visiblement pas l'intention de répondre favorablement au contact initié par le clan Daniel Alves. A un an de la fin de son contrat avec le PSG, ce dernier devrait rester toute la saison à Paris, même si son retour sur les pelouses se fera au mieux en fin d'année 2018.