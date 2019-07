PSG : Dani Alves taillé en France, Pierre Ménès ricane

Dans : PSG, Ligue 1.

Capitaine de l'équipe du Brésil, qui a gagné dimanche soir la Copa America, Dani Alves a été désigné meilleur joueur du tournoi, lui qui avait annoncé son départ du Paris Saint-Germain juste avant le début de la compétition. Forcément, le fait de voir le défenseur brésilien briller avec la Seleçao a agacé certains supporters du PSG, étonnés de voir Dani Alves retrouver des couleurs avec son pays. Pour Pierre Ménès, cela confirme surtout que ceux qui ont découpé depuis des mois un Dani Alves censé être un joueur vieillissant et même fini n'y connaissent rien.

« Dani Alves a été élu meilleur joueur de la Copa America. Je lisais dans certains commentaires qu'il n'avait rien fait avec le PSG cette année. Doit-on rappeler qu'il a été blessé huit mois en raison d'une rupture des ligaments croisés ? En tout cas, à 36 ans, il a montré qu'il pouvait répéter les efforts et qu'il restait un joueur hors norme. Après, peut-être que ce n'est valable que sur un grand tournoi et non sur une saison complète, je ne sais pas. En attendant, ce manque de respect qu'on peut avoir en France pour un joueur qui a remporté autant de trophées dans sa carrière, ça reste assez effarant », constate, sur son blog, un Pierre Ménès, qui n'a jamais dit de mal du défenseur brésilien.