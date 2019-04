PSG : Dani Alves ose critiquer ses partenaires, il hallucine

Dans : PSG, Ligue 1.

« Je n'aime pas me jeter des fleurs. Mais je sais comment on gagne, et je sais comment on perd. Quand je veux dire quelque chose, j'aimerais que l'on me suive ». Dans une interview accordée à RMC cette semaine, Dani Alves exprimait son envie d’être davantage écouté par ses partenaires au Paris Saint-Germain. Assez logiquement, cette déclaration très directe fait beaucoup réagir. Car pour de nombreux observateurs, le Brésilien n’a pas été bon face à Manchester United au match retour, et n’est donc pas forcément légitime pour parler ainsi. C’est tout du moins l’avis exprimé par Etienne Moatti sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe.

« Il a été un grand joueur et il a le droit de parler. Maintenant, il parle d’un match (face à Manchester United) où lui-même a totalement déséquilibré son équipe en finissant la rencontre en position d’attaquant, alors qu’on imagine que ce n’était pas ce qui lui était demandé. Le PSG a sombré dans ce match aussi pour ça. Il veut prolonger, alors qu’il a 35 ans en fonction du projet du club. Il en fait quand même beaucoup alors qu’il n’a rien fait pour l’instant au Paris Saint-Germain » a confié le journaliste, pour qui Dani Alves ferait bien de regarder ses performances avant de critiquer ses partenaires…