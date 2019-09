PSG : Dani Alves aux Galeries Lafayette, l'incroyable révélation !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain n'a rien fait lors du récent mercato pour retenir Dani Alves, lequel a donc quitté le club de la capitale deux ans après avoir signé en provenance de la Juventus, probablement à la demande de Neymar. Car du côté du PSG, on a vite compris que le joueur brésilien au palmarès pourtant monstrueux avait peut-être une influence pas toujours très positive au sein du vestiaire parisien. Et Paris-United raconte ce lundi une anecdote totalement incroyable concernant l'attitude de Daniel Alves en début d'année au moment où le Paris SG devait jouer contre Manchester United son match retour de Ligue des Champions, lequel devait être une simple formalité. On sait que cela n'a pas été le cas, et l'attitude de Daniel Alves y est peut-être pour quelque choses.

Car c'est une histoire hallucinante que raconte le site spécialisé sur le PSG. « A quelques heures du coup d’envoi, Daniel Alves faisait du shopping aux Galeries Lafayette avec Thilo Kehrer et Eric Maxim Choupo-Moting ! Pendant le match, il aura ensuite clairement désobéi aux consignes du capitaine Thiago Silva. Les deux hommes auront eu de vifs échanges, notamment en première période. A la pause, Thomas Tuchel a de nouveau insisté pour demander à Thiago Silva de raisonner Alves. Son placement n’aura pas changé puisque l’ancien du Barça aura contribué au déséquilibre qui régnait au PSG face à Manchester United, surtout en fin de match », explique PU. Il est certain que préparer un match de Ligue des champions en faisant ses emplettes boulevard Hausmann est probablement une méthode révolutionnaire, mais elle n'a pas fonctionné pour Dani Alves et le Paris Saint-Germain.