PSG : Damien Degorre voit Cavani remplaçant au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Journaliste en charge du Paris Saint-Germain pour le compte du quotidien sportif français, Damien Degorre est revenu sur la chaîne L'Equipe sur le sujet du moment au PSG, à savoir un possible souci entre Edinson Cavani et le duo Mbappé-Neymar. Et pour lui, la situation est telle qu'il est possible qu'El Matador finisse sur le banc de touche du Paris SG d'ici la fin de saison. Et Damien Degorre d'étayer sa thèse.

« Est-il envisageable que Cavani soit remplaçant en fin de saison ? Oui. Aujourd’hui Neymar et Mbappé ont envie de jouer ensemble dans l’axe. Moi je suis triste pour Cavani, c’est un joueur et un buteur que j’adore, et dans l’absolu j’aimerais que ce soit inenvisageable. Mais quand il y a une association Neymar-Mbappé qui est en train de se former, j’ai peur que Cavani n’y résiste pas. La saison dernière, la relation Neymar-Mbappé n’était pas si forte, loin de là. Et même si j’espère que dans les grands matches Cavani marquera des buts, en ce moment il est moins bien. Quand on voit les décisions que Tuchel est capable de prendre, je pense que celle-ci peut en faire partie (...) La relation se dégrade entre Cavani et le deux étoiles, en plus il est isolé dans le vestiaire », a confié le journaliste, pas vraiment très confiant pour l'avenir parisien d'Edinson Cavani.