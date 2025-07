PSG ‍: Cristiano Ronaldo soulage Paris

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Après avoir manqué le recrutement de Joao Félix, parti à Al-Nassr, le Benfica doit désormais se pencher sur une autre piste. Pourquoi ne pas retenter l'expérience avec Renato Sanches, récemment revenu au centre d'entrainement du PSG ?

Chelsea et Al-Nassr ont officialisé le transfert de Joao Félix ce mardi 29 juillet. Une opportunité en moins pour le Benfica qui a tout tenté pour faire revenir son ancien prodige. Le club lisboète a donc révélé aux yeux de tous qu'il avait besoin de toute urgence d'un nouveau milieu de terrain. Cet échec pourrait toutefois indirectement arranger les affaires du Paris Saint-Germain. En effet, la saison dernière, la direction parisienne avait envoyé Renato Sanches en prêt chez les Aigles. Mais si le joueur voulait absolument rester dans sa ville natale, il est finalement revenu au centre d'entrainement du club vainqueur de la dernière Ligue des champions. Avec l'échec Joao Félix, le Benfica pourrait bien revenir à la charge.

Le PSG sauvé par Al-Nassr pour Renato Sanches ?

C'est en tout cas ce qu'indique Foot Parisien, pour qui l'opportunité est évidente pour le Benfica de recruter son milieu de terrain tant attendu. Le contrat de prêt de Renato Sanches disposait d'une option d'achat de 10 millions d'euros, laquelle n'avait pas été levée. Face à l'impossibilité de s'offrir Joao Félix, les dirigeants lisboètes n'auraient qu'à lâcher cette somme pour s'offrir définitivement l'international portugais. Le média spécialisé dans l'actualité parisienne ajoute que le Golden Boy 2016 est toujours dans l'attente concernant son avenir et se tient prêt à saisir n'importe quelle opportunité intéressante. De leur côté, les dirigeants du PSG ne feront clairement pas les difficiles pour se séparer d'un joueur qui touche plus de 6 millions d'euros par an (chiffres Capology). En cas de départ du milieu de terrain portugais, les Parisiens pourront remercier Cristiano Ronaldo.