PSG : Cristiano Ronaldo, priorité du Qatar au mercato ?

Dans : PSG.

Brillant cette saison, Cristiano Ronaldo ne peut malheureusement pas en dire autant de son équipe tant la Juventus Turin éprouve de grosses difficultés.

Aussi bien en championnat, où la concurrence ne lâche rien, que sur la scène européenne, la Vieille Dame a perdu de sa splendeur. L’Olympique Lyonnais a pu s’en apercevoir et parfaitement en profiter mercredi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions en l’emportant 1-0. De plus en plus critiqué en Italie, Maurizio Sarri ne parvient pas à trouver les solutions pour redresser la Juventus, et cela commence à agacer très sérieusement un certain Cristiano Ronaldo, qui envisage clairement un départ au prochain mercato selon les informations glanées par Calcio Mercato Web. Et si un retour de CR7 au Sporting Portugal a été évoqué, le média italien penche plus pour un transfert… au Paris Saint-Germain.

Et pour cause, il est indiqué que le Paris Saint-Germain fera de Cristiano Ronaldo sa priorité absolue en attaque, en cas de départ de Neymar ou de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Pour l’heure, aucune offre n’a été transmise par le Paris SG à la Juventus Turin ou à Cristiano Ronaldo. Mais le média est affirmatif : les contacts sont réguliers entre Nasser Al-Khelaïfi, Jorge Mendes, et le n°7 de la Juventus Turin. Il est par ailleurs expliqué que la compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina, apprécierait grandement un déménagement à Paris où sa carrière de mannequin pourrait être boostée. Autant dire que dans les prochaines semaines, on risque de reparler de Cristiano Ronaldo au Paris SG. Encore plus si l’Olympique Lyonnais venait à créer un authentique exploit dans trois semaines en éliminant la Juventus de la Ligue des Champions dès le stade des huitièmes de finale. Un échec terrible que Cristiano Ronaldo vivrait assurément comme une immense humiliation.