PSG : Cristiano Ronaldo est à vendre, la bombe venue d'Angleterre !

Dans : PSG.

Les rumeurs sur l'avenir de Cristiano Ronaldo s'intensifient ces derniers jours. Et sur la BBC, un spécialiste du mercato affirme que CR7 a été proposé à plusieurs clubs par son agent.

Consultant de BBC Radio 5 Live, Guillem Belague, éminent journaliste espagnol qui travaille pour la radio anglaise, mais également pour plusieurs médias européens, n’a pas échappé à une question sur les rumeurs qui laissent entendre que Cristiano Ronaldo peut quitter la Juventus durant le mercato d’été. Et plutôt que de se défausser, Belague a expliqué calmement que du côté de la Juventus on ne dirait pas non à un départ de CR7. Les finances du champion d’Italie ont effet souffert de la situation sanitaire, mais également d’une élimination précoce en Ligue des champions.

De manière détaillée, le journaliste espagnol a confié que Jorge Mendes, le puissant agent de Cristiano Ronaldo, avait été missionné pour trouver une porte de sortie au joueur portugais. Et c’est dans ce cadre que le Paris Saint-Germain a été questionné, mais pas uniquement le PSG. « La raison pour laquelle Cristiano Ronaldo a été associé au PSG, ce n’est pas tellement parce que le PSG pense à le recruter, c’est parce que son agent Jorge Mendes a reçu pour consigne de trouver une équipe pour Cristiano Ronaldo. On l’a vu ces six derniers mois, il a été envoyé au Real Madrid. Le Real a répondu : « aucune chance, il ne revient pas ». On a aussi parlé de la MLS. La Juventus veut se débarrasser de son salaire. Il a été proposé partout, même à Barcelone. Mais je ne suis pas sûr que les dirigeants italiens parviennent à s’en débarrasser facilement. Avec son salaire annuel net à 23ME, qu’il a conservé en quittant le Real Madrid pour la Juventus, qui va payer ce genre de salaire ? », a précisé Guillem Belague, sans dire si ce projet de transfert était définitivement enterré ou si le Paris Saint-Germain était toujours dans la course.