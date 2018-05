PSG : Cristiano Ronaldo à Paris ? Oh non, pas lui balance un consultant

Dans : PSG, Mercato.

La semaine prochaine, l’UEFA devrait annoncer les sanctions prises contre le Paris Saint-Germain dans le cadre du fair-play financier. Mais cela n’empêche pas certaines rumeurs de circuler.

Déterminé à quitter le Bayern Munich selon son agent Pini Zahavi, Robert Lewandowski est annoncé dans le viseur du champion de France. Le bruit de couloir est plus ou moins crédible, et ce n’est rien comparé à celui qui envoie Cristiano Ronaldo à Paris. Après sa sortie médiatique lors de la finale de la Ligue des Champions, l’attaquant du Real Madrid a en effet relancé le feuilleton. Pas de quoi emballer Jérôme Rothen qui estime que le PSG ne doit pas modifier son trio offensif.

« Ça ne serait pas une bonne idée par rapport à ce que le PSG a sous la main aujourd'hui, a commenté l’ancien Parisien sur RMC. Tu as la chance d'avoir un des meilleurs joueurs au monde avec Neymar. Tu as Cavani, l'un des meilleurs buteurs en Europe et dans le monde. Tu as Mbappé qui a une énorme marge de progression. Quand tu le vois lors du dernier match de l'équipe de France, dans l'axe, un rôle qu'il n'a quasiment pas eu cette saison, ça te donne d'énormes possibilités avec ces trois joueurs. »

Rothen préfère un ailier

« Tu n'a pas besoin de toucher au secteur offensif, a insisté le consultant. Tu peux avoir Cavani en buteur dans l'axe, Mbappé qui tourne autour de lui, Neymar à gauche et peut-être que le recrutement d'un ailier droit peut devenir une priorité. Donc selon moi, le PSG n'a pas besoin de ces attaquants. » Paris a effectivement d’autres priorités comme les postes de latéral gauche ou de milieu de terrain.