PSG : CR7, Messi, Neymar ? Marquinhos révèle un joueur plus technique

Avant d'affronter l'AS Monaco dans un choc de la Ligue 1 ce dimanche soir, Marquinhos s'est confié sur certains de ses coéquipiers au Paris Saint-Germain, qu'il juge pratiquement comme des extraterrestres.

Avec les arrivées estivales de Neymar et de Mbappé, le club de la capitale française a clairement renforcé son effectif. Disposant désormais de l'une des meilleures attaques du monde, avec sa fameuse MCN, le PSG est parti pour battre de nombreux records. Le premier d'entre eux à tomber a été celui du nombre de buts en phase de groupes de Ligue des Champions (24 réalisations en cinq rencontres pour Paris, alors que la précédente marque détenue par le Borussia Dortmund était de 21). Et ce n'est que le début puisque le club francilien dispose d'une force de frappe pratiquement inégalable, surtout quand on sait que Julian Draxler a été obligé de redescendre, avec succès, au milieu du terrain pour rester titulaire, lui « l’attaquant le plus technique » que Marquinhos connaisse.

« J’ai affronté les trois plus grands, Cristiano Ronaldo, Messi et Neymar, mais en technique pure, c’est Draxler qui m’a le plus impressionné. Même s’il n’a pas la vitesse des trois, il élimine les adversaires sur son contrôle, sa touche de balle, son intelligence de jeu… Il est milieu, mais j’ai quand même aussi envie de citer Verratti. Celui que je crains le plus ? Ma bête noire, c’est Neymar. Il a toujours une solution : quand tu fermes d’un côté, il va de l’autre ; quand tu le serres de près, il se déplace, anticipe et peut changer d’idée en une fraction de seconde. En fait, il a trop de cordes à son arc, ça va trop vite. En plus, je l’affronte tous les jours, maintenant ! Sérieusement, c’est un plaisir parce que nous, les défenseurs, on veut affronter de grands joueurs en match comme à l’entraînement. Et ici, on est servis ! Imaginez : dans une opposition, il y a Neymar, Di Maria et Lucas d’un côté ; Mbappé, Cavani et Draxler de l’autre. Parfois, c’est plus compliqué qu’en match ! », a balancé, sur le JDD, Marquinhos, qui estime donc que ce PSG-là a vraiment de quoi faire peur à toute l'Europe. À l'équipe d'Unai Emery de le confirmer sur le terrain en allant très loin en Ligue des Champions.