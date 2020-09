PSG : Covid et Neymar, Paris retient son souffle

Dans : PSG.

Avec deux joueurs positifs au Covid, le Paris Saint-Germain peut s'inquiéter pour sa reprise en Ligue 1. Et les regards se tournent désormais vers Neymar.

Lundi soir, le PSG a annoncé que deux de ses joueurs étaient probablement touchés par le coronavirus, et on a rapidement appris qu’il s’agissait d’Angel Di Maria et de Leandro Paredes, lesquels ont passé quelques jours de vacances à Ibiza après le Final 8. Et si la reprise de l’entraînement est programmée ce jeudi au Camp des Loges, à une semaine du premier match de la saison de la Ligue 1 pour Paris, ce sera à Lens, du côté du club de la capitale on commence à s’inquiéter d’éventuels autres cas de Covid19 dans l’effectif de Thomas Tuchel et notamment pour Neymar. Rentrée en France lundi soir, la star brésilienne du PSG a côtoyé Di Maria et Paredes, et les risques sont grands que lui aussi soit positif et donc très incertain pour la reprise du Championnat.

Dans L’Equipe, on rappelle que Neymar n’est pas le seul concerné par ce gros risque sanitaire. « Trois autres Parisiens ont également séjourné à Ibiza : Neymar, rentré à Paris lundi soir, Marco Verratti et Keylor Navas. Neymar et Navas auraient également croisé leurs coéquipiers parisiens pendant leurs congés et la crainte d’une infection de ces deux cadres plane au-dessus du club, forcément. Les tests qu’ils passeront jeudi, au moment de la reprise de l’entraînement, la dissiperont peut-être », explique le quotidien sportif. Jeudi, la totalité des joueurs et du staff passera un test PCR, mais également sérologique afin de savoir si l’effectif du Paris Saint-Germain doit être considéré comme un éventuel cluster ou bien s’il y a plus de peur que de mal. En attendant, le message passé par les dirigeants du PSG est clair : « Restez chez vous ».