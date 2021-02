PSG : Coup dur ? Neymar sort sur blessure !

Dans : PSG.

A une semaine du match face au FC Barcelone, le PSG, déjà privé d’anges Di Maria, a perdu Neymar sur blessure lors du match de Coupe de France face à Caen.

Touché à quelques reprises sur des fautes à son égard en seconde période, le Brésilien est revenu sur le terrain pour provoquer son adversaire direct balle au pied, forçant un débordement risqué. Contré sur l’action, le numéro 10 du PSG n’est pas revenu sur le terrain, se tenant les adducteurs et décidant de rentrer directement aux vestiaires. Il a été immédiatement réconforté par Kylian Mbappé, qui se trouvait lui sur le bord du terrain en raison de son statut de remplaçant. Les prochaines heures seront donc décisives pour Neymar, qui a certainement pris cette décision dans le but de préserver, mais n’aura plus beaucoup de temps pour se remettre de ce pépin physique toujours délicat aux adducteurs avant de jouer le FC Barcelone, mardi prochain en Catalogne.