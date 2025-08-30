PSG ‍: Coup de tonnerre dans le dossier Donnarumma

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Invité à quitter le PSG lors de ce mercato, Gianluigi Donnarumma est toujours un joueur parisien à 48h de la fin du mercato, malgré l'intérêt de Man City. Mais Sky Sports révèle que le gardien de but italien pourrait changer de destination.

Depuis que le Paris Saint-Germain a officiellement recruté Lucas Chevalier comme gardien de but numéro 1, l'avenir dans la capitale s'est assombri pour Gianluigi Donnarumma. Malgré son indiscutable statut de héros de la victoire en Ligue des champions, le portier italien est poussé dehors, son contrat s'achevant dans un an, puisqu'il a refusé de prolonger. Pour accueillir Donnarumma, c'est très vite Manchester City qui est venu négocier avec Luis Campos. Mais, alors que le mercato se termine ce lundi 1er septembre à 20 heures, aucun accord n'a été trouvé avec les Cityzens, Pep Guardiola voulant se débarrasser d'Ederson avant de recruter le gardien du PSG. Cependant, ce samedi, Kaveh Solhekol, très sérieux journaliste de Sky Sports, annonce qu'au moins un autre club de Premier League négocie avec Paris depuis 72 heures.

Le PSG contacté par un autre club de Premier League

Le journaliste anglais ne révèle pas le nom de ce deuxième club de Premier League qui vient subitement de se rapprocher du Paris Saint-Germain concernant le possible transfert de Gianluigi Donnarumma. Forcément, la logique voudrait que cette équipe soit Manchester United, André Onana ayant encore montré ses lacunes cette semaine lors de la grotesque élimination des Red Devils en Carabao Cup contre une équipe de D4. Kaveh Solhekol ne confirme pas que cette nouvelle offre vient de Manchester United, mais il précise que cela pourrait se jouer dans les ultimes heures du mercato d'été : « les conditions d'un accord deviendront plus attractives pour les parties intéressées à mesure que la date limite approche. »

Donnarumma va bouger au dernier moment

Du côté du Paris Saint-Germain, après avoir réclamé près de 40 millions d'euros pour laisser partir Gianluigi Donnarumma, qui est un des gros salaires du club (850.000 euros par mois), on serait désormais disposé à le céder contre moins de 30 millions d'euros. A voir si la concurrence entre les deux clubs de Premier League peut faire remonter ce prix. Mais de son côté, Gigio Donnarumma va probablement devoir se tenir prêt à bondir lundi.