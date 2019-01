PSG : Coup de théâtre, Véronique Rabiot éloigne son fils du Barça !

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Alors que le Paris Saint-Germain souhaite le transférer au plus vite, le clan Adrien Rabiot n’a pas l’air pressé de quitter la capitale.

En réalité, le milieu de terrain ne serait pas aussi proche du FC Barcelone que certaines sources le disent. La faute à sa mère et agent qui fait monter les enchères. Véronique Rabiot a effectivement revu à la hausse ses exigences financières initialement fixées à 10 M€ de salaire annuel, et le même montant en prime à la signature. De quoi agacer le club catalan qui refuse de céder. Du coup, le média catalan Mundo Deportivo commence à douter et affirme que la représentante de l’international français négocie avec d’autres formations.

A-t-elle réellement l’intention de zapper le Barça ? Ou s’agit-il d’un simple moyen de pression ? En tout cas, l’ancien Toulousain, qui aurait clairement donné sa préférence aux Blaugrana, reste toujours silencieux et laisse sa mère jouer avec les nerfs du champion d’Espagne. Espérons pour lui qu’il ne le regrettera pas… Car en attendant son départ, Paris ne lui fera aucun cadeau.