PSG : Coup de théâtre, le Qatar prêt à garder Tuchel ?

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel semblait toutefois promis à un départ de la capitale française dès la fin de la saison.

Effectivement, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund n’est pas le choix de Leonardo, lequel a effectué son grand retour au Paris SG l’été dernier. Dans les prochains mois, le Brésilien pourrait logiquement être tenté de placer un homme à lui au poste d’entraîneur du PSG. Le nom de Massimiliano Allegri a notamment filtré tandis qu’en parallèle, Thomas Tuchel peut penser à son avenir avec sérénité puisque de nombreux clubs le suivent. Ce week-end, Bild rappelle par ailleurs que le Bayern Munich suit toujours avec beaucoup d’attention la situation de Thomas Tuchel. En cette période de creux sportif, le champion d’Allemagne en titre a même pris la décision de revenir à la charge auprès des représentants de Thomas Tuchel pour manifester son intérêt.

Mais la grande surprise de l’information livrée par le média allemand, c’est que le Paris Saint-Germain pourrait finalement conserver Thomas Tuchel… à une (énorme) condition. Effectivement, Bild affirme que l’Emir du Qatar n’exigera pas le départ de l’entraîneur du PSG en cas de qualification en demi-finale de la Ligue des Champions cette saison. Une possibilité qui n’est pas à écarter puisque Paris est qualifié pour les quarts de finale, et que la suite de la compétition pourrait se dérouler sur des matchs uniques et non plus des matchs aller-retour, selon ce que vont décider les haut-dirigeants de l’UEFA lors d’une réunion d’urgence mardi. Il s’agirait en tout cas d’un sacré retournement de situation pour Thomas Tuchel, dont l’avenir loin de Paris semblait écrit depuis la venue de Leonardo l’été dernier.