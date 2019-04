PSG : Coup de théâtre avec ce gardien ciblé au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Dans la difficile gestion des gardiens de but, Thomas Tuchel n’a réussi qu’à moitié sa mission au PSG.

D’un côté, Gianluigi Buffon et Alphonse Areola se sont répartis le temps de jeu dans le respect mutuel. De l’autre, cette alternance régulière n’a pas forcément porté ses fruits avec la bourde coupable de l’Italien contre Manchester United. Une preuve que rien n’est pardonné à ce poste. Et cela pourrait même bouleverser ce qui était prévu, puisque « Gigi » n’a toujours pas prolongé, alors que cela semblait acquis d'avance à la fin de l'hiver. Au lieu de cela, le PSG cherche une solution alternative et pense même à faire revenir l’un de ses anciens joueurs.

Selon L’Equipe, le Paris Saint-Germain aimerait recruter Mike Maignan, très à son avantage cette saison avec Lille. Le portier de 23 ans est un joueur formé au Camp des Loges, mais qui avait du quitter Paris pour 1 ME en 2015 en voyant son horizon se boucher. Son retour coûterait entre 10 et 15 ME et aurait de quoi surprendre beaucoup de monde. Car même s’il sort d’une très belle saison, Mike Maignan était beaucoup moins impérial lors de l’exercice précédent au sein de Dogues en difficulté. Et il reste à voir ce que cela impliquerait sur la hiérarchie actuelle des portiers à Paris. A noter que l’AS Monaco est également désireuse de recruter le gardien d’origine guyanaise, afin de mettre un terme à une saison difficile à ce poste sur le Rocher.